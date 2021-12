Vaccino Covid, un anno fa l’avvio della campagna. Oggi il 90% ha una dose (Di lunedì 27 dicembre 2021) A un anno esatto dalla prima somministrazione di Vaccino anti Covid, il 27 dicembre 2020, l’Italia lotta contro la pandemia, ben lontana dall’essere sconfitta. Alla fine dello scorso anno la campagna partì con iniziale slanciò, salvo poi faticare sempre di più. Logistica anti Covid, il cambio di passo Il 9 marzo 2021 il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, si mise in coda come un semplice cittadino, dopo aver atteso il suo turno. Col Governo Draghi, e il drastico cambio di passo imposto alla struttura commissariale dal generale Figliuolo, l’estate si è aperta senza più zone a colori e l’Italia tutta ‘bianca’. Ma l’autunno ha subito imposto l’urgenza della famigerata terza dose, il richiamo (booster), mentre l’Oms avvisava – e continua a farlo ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 dicembre 2021) A unesatto dalla prima somministrazione dianti, il 27 dicembre 2020, l’Italia lotta contro la pandemia, ben lontana dall’essere sconfitta. Alla fine dello scorsolapartì con iniziale slanciò, salvo poi faticare sempre di più. Logistica anti, il cambio di passo Il 9 marzo 2021 il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, si mise in coda come un semplice cittadino, dopo aver atteso il suo turno. Col Governo Draghi, e il drastico cambio di passo imposto alla struttura commissariale dal generale Figliuolo, l’estate si è aperta senza più zone a colori e l’Italia tutta ‘bianca’. Ma l’autunno ha subito imposto l’urgenzafamigerata terza, il richiamo (booster), mentre l’Oms avvisava – e continua a farlo ...

