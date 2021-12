Vaccino covid, “in 1 anno evitate 22mila morti in Italia” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un anno di Vaccino anti-covid ha evitato in Italia oltre 22mila morti, più di 79mila ricoveri in ospedale e oltre 9mila in terapia intensiva. A fare il punto a un anno dal V-Day del 27 dicembre 2020 è il ministero della Salute, che in un tweet ringrazia chi ha aderito alla campagna di immunizzazione. “Il Vaccino – sottolinea – rimane lo strumento migliore di difesa dal virus e la terza dose è una priorità contro le varianti”. Nel dettaglio – riporta il ministero – in 12 mesi ammonta a 108.385.663 il totale somministrazioni di Vaccino covid-19. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) sono in tutto 46.217.395, pari all’85,57% della popolazione over 12. Complessivamente ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Undianti-ha evitato inoltre, più di 79mila ricoveri in ospedale e oltre 9mila in terapia intensiva. A fare il punto a undal V-Day del 27 dicembre 2020 è il ministero della Salute, che in un tweet ringrazia chi ha aderito alla campagna di immunizzazione. “Il– sottolinea – rimane lo strumento migliore di difesa dal virus e la terza dose è una priorità contro le varianti”. Nel dettaglio – riporta il ministero – in 12 mesi ammonta a 108.385.663 il totale somministrazioni di-19. Le persone che hcompletato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) sono in tutto 46.217.395, pari all’85,57% della popolazione over 12. Complessivamente ...

