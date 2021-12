Vaccini: terza dose dopo quattro mesi, al via il 10 gennaio Campagna anti corona virus, l'annuncio di Figliuolo (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Partiremo dal 10 gennaio a 4 mesi per tutti quelli che possono essere vaccinati con la terza dose e questo ci darà un ulteriore impulso per combattere la variante Omicron.” Lo ha detto Francesco Paolo Figliuolo, commissario per la Campagna vaccinale anti corona virus. L'articolo Vaccini: terza dose dopo quattro mesi, al via il 10 gennaio <small class="subtitle">Campagna anti corona virus, l'annuncio di Figliuolo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Partiremo dal 10a 4per tutti quelli che possono essere vaccinati con lae questo ci darà un ulteriore impulso per combattere la variante Omicron.” Lo ha detto Francesco Paolo, commissario per lavaccinale. L'articolo, al via il 10 , l'di proviene da Noi Notizie..

