(Di lunedì 27 dicembre 2021) «Credo cheladal 10 gennaio sia per ora una scelta equilibrata, ma non mi sento di escludere alcunché. Abbiamo visto come si muove questo virus con le sue varianti...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scatterà dal 10 gennaio l'avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo ridotto a 4 mesi da… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Figliuolo: dal 10 gennaio booster a 4 mesi #generalefigliuolo - lucianonobili : “Il governo #Draghi ha dato un cambio di rotta totale al Paese. Siamo passati dal -9% del PIL a oltre il +6%. Perde… - infoitinterno : Vaccini covid: Figliuolo, dal 10 gennaio booster a 4 mesi - infoitinterno : Vaccini, Figliuolo: 'Anticipare terza dose a quattro mesi' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Figliuolo

Gli scienziati stanno studiando con l'Istituto Superiore di Sanità', ha detto, ... Grazie a cosa? Innanzitutto ai. E allora cambiamo le regole: non teniamo le regole che andavano bene ...Così il generale Francesco Paolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, a proposito dell'elevato numero di persone in quarantena. "Adesso le quarantene sono diverse per i ...Gli scienziati stanno studiando con l'Istituto Superiore di Sanità», ha detto Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, a proposito dell'elevato numero di persone in quarantena.Sulla quarantena potrebbero presto cambiare le regole. Lo ha spiegato il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo parlando dell'altissimo numero di italiani - anche vaccinati ...