Vacanze | nel 2021 120 milioni di presenze in meno rispetto al 2019

ROMA (ITALPRESS) – Secondo un'indagine di Confcommercio realizzata in collaborazione con SWG e su dati Istat e Bankitalia, l'anno in corso si chiuderà con dati disastrosi per il turismo italiano con almeno 60 milioni di arrivi e 120 milioni di presenze che mancheranno all'appello rispetto al 2019 e 13 milioni in meno di viaggi degli italiani all'estero; solo per le Vacanze tra Natale, Capodanno ed Epifania, rispetto ai 25 milioni di partenze programmate dagli italiani appena pochi mesi fa, 5 milioni sono state già cancellate e 5,3 milioni modificate riducendo i giorni di vacanza o scegliendo una destinazione più vicina, ma ci sono anche 7 milioni di

