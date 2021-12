Usa, la prima casa stampata in 3D (è destinata alle famiglie bisognose) – Il video (Di lunedì 27 dicembre 2021) April e suo figlio hanno da poco ricevuto le chiavi della loro casa stampata in 3D a Williamsburg, in Virginia. Un bel regalo di Natale per la famiglia, che ha potuto trasferirsi nella nuova abitazione giusto in tempo per le festività natalizie. Si tratta della prima casa stampata in 3D negli Stati Uniti dall’associazione no profit Habitat for Humanity, in collaborazione con Alquist, una società di stampa 3d. Ci sono volute solo 12 ore per completare l’opera: una casa di circa 365 metri quadrati, con tre camere da letto e due bagni completi. April Stringfield è la fortunata acquirente, che ha comprato la casa attraverso il programma Habitat Homebuyer, «un progetto per le famiglie con redditi bassi e moderati», ha detto la CEO dell’associazione Janet ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021) April e suo figlio hanno da poco ricevuto le chiavi della loroin 3D a Williamsburg, in Virginia. Un bel regalo di Natale per la famiglia, che ha potuto trasferirsi nella nuova abitazione giusto in tempo per le festività natalizie. Si tratta dellain 3D negli Stati Uniti dall’associazione no profit Habitat for Humanity, in collaborazione con Alquist, una società di stampa 3d. Ci sono volute solo 12 ore per completare l’opera: unadi circa 365 metri quadrati, con tre camere da letto e due bagni completi. April Stringfield è la fortunata acquirente, che ha comprato laattraverso il programma Habitat Homebuyer, «un progetto per lecon redditi bassi e moderati», ha detto la CEO dell’associazione Janet ...

