Usa, la delusione di Kamala Harris: "Usata per vincere non per governare" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, si sente messa in panchina. Usata per vincere, ma non per governare. È quello che ha riportato il New York Times, tramite le confidenze fatte ad amici e alleati. Dai racconti è emerso il ritratto di una vicepresidente frustrata da un ruolo che le sta stretto. Si è confidata sulle sue difficoltà nel gestire un portafoglio di compiti difficili come il diritto di voto e l'immigrazione. Un altro malumore è nato anche dalla copertura mediatica ricevuta: in privato, ha raccontato che se fosse stata come i suoi predecessori, maschio e bianco, le cose sarebbero state diverse. Da quando è arrivata a Washington, Harris ha cercato il consiglio di altre donne per aiutarla a trovare una strada, come riporta il Nyt. Tra queste compare anche l'ex ...

