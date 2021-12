Uomini e Donne, l’ex tronista ha preso 28 chili: “Ho sentito gli occhi addosso di chi ti guarda e…” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Uomini e Donne, l’ex tronista ha preso 28 chili: “Ho sentito gli occhi addosso di chi ti guarda e..” cosa sarà successo? È stata una delle splendide troniste apparse nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Oggi è fuori dal mondo della televisione, è una moglie e mamma, e sui social si sfoga L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 27 dicembre 2021)ha28: “Hoglidi chi tie..” cosa sarà successo? È stata una delle splendide troniste apparse nel programma di Maria De Filippi,. Oggi è fuori dal mondo della televisione, è una moglie e mamma, e sui social si sfoga L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

matteosalvinimi : In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia… - lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - cyrocawaswater : Alex sembra Armando di uomini e donne #gfvip - VittorioMastro8 : RT @pazzeska6: cosa ci fa armando di uomini e donne al #gfvip? -