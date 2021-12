Uomini e Donne: Andrea Cerioli e Arianna si allarga la famiglia? (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nelle ultime ore, due ex concorrenti di Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna hanno svelato una dolce sorpresa sui social: la famiglia si allarga! Scopriamo cosa hanno svelato i due ex concorrenti. Andrea Cerioli, ex concorrente di Uomini e Donne nel 2019, ha anche partecipato al Grande Fratello, nel 2013, a Temptation Island e l’anno scorso all’Isola di Famosi. È fidanzato da quando l’ha scelta, nel 2019, con Arianna Cirrincione, sua corteggiatrice. I due convivono da diverso Leggi su solodonna (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nelle ultime ore, due ex concorrenti dihanno svelato una dolce sorpresa sui social: lasi! Scopriamo cosa hanno svelato i due ex concorrenti., ex concorrente dinel 2019, ha anche partecipato al Grande Fratello, nel 2013, a Temptation Island e l’anno scorso all’Isola di Famosi. È fidanzato da quando l’ha scelta, nel 2019, conCirrincione, sua corteggiatrice. I due convivono da diverso

Advertising

matteosalvinimi : In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia… - lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - aveskin : @elisa54678222 Perché non è uomini e donne, ed è per colpa vostra che questo programma sembra esser diventato una copia di quello. - MutiCarla : RT @ProfCampagna: Su una spiaggia della costa occidentale della Libia sono stati trovati 28 cadaveri. Uomini, donne e bambini senza nome c… -