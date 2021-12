Una Vita Anticipazioni dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022: Felipe e Genoveva sequestrati! Chi c'è dietro? (Di lunedì 27 dicembre 2021) Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5. Leggi su comingsoon (Di lunedì 27 dicembre 2021) Vediamo le Trame e ledelle puntate della Soap Unain onda dal 27al 2. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Advertising

lauraboldrini : Profondo dispiacere per la scomparsa di Desmond #Tutu. Il Mondo perde un grande protagonista della lotta contro l’… - SeaWatchItaly : ?? Quinta operazione in tre giorni. La #SeaWatch3 ha soccorso 96 persone su un gommone in grave difficoltà che stav… - _Nico_Piro_ : Il pranzo di #Natale con @santegidionews è un'esperienza da vivere almeno una volta nella vita - archiliutprando : @flawled Senza contare pizza focaccia piadina kebab sformato pinsa tramezzino toast panino e buco di culo condito o… - tapiocafuscani : no basta oggi niente telefoni abbiamo una vita da mandare avanti, la sessione non si fa da sola -