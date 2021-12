Una stella per Natale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Noi subacquei ci lasciamo affascinare dall’atmosfera natalizia anche quando ci immergiamo, cercando tra i rami delle gorgonie la stella gorgone. Astrospartus mediterraneus, questo il suo nome scientifico, è un echinoderma appartenente alla classe delle Ofiure, anche se nulla ha a che fare con le sue parenti ed esili stelle serpentine. Ha un aspetto un po’ insolito, in quanto è dotata di dieci lunghissimi tentacoli a loro volta ramificati in altrettante sottilissime e prensili “braccia”, con i quali si aggrappa alle gorgonie rosse della specie Paramuricea clavata. Il nome scientifico deriva da aster, stella, e da spartos, arbusto, mentre il suo nome comune fa riferimento al mito delle Gorgoni (Medusa, Euriale e Steno), figure della mitologia greca che, al posto dei capelli, avevano dei veri e propri serpenti. In inglese questa stella ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Noi subacquei ci lasciamo affascinare dall’atmosfera natalizia anche quando ci immergiamo, cercando tra i rami delle gorgonie lagorgone. Astrospartus mediterraneus, questo il suo nome scientifico, è un echinoderma appartenente alla classe delle Ofiure, anche se nulla ha a che fare con le sue parenti ed esili stelle serpentine. Ha un aspetto un po’ insolito, in quanto è dotata di dieci lunghissimi tentacoli a loro volta ramificati in altrettante sottilissime e prensili “braccia”, con i quali si aggrappa alle gorgonie rosse della specie Paramuricea clavata. Il nome scientifico deriva da aster,, e da spartos, arbusto, mentre il suo nome comune fa riferimento al mito delle Gorgoni (Medusa, Euriale e Steno), figure della mitologia greca che, al posto dei capelli, avevano dei veri e propri serpenti. In inglese questa...

