UN POSTO AL SOLE | le anticipazioni ufficiali di mercoledì 29 dicembre 2021

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tramedell’episodio numero 5.848 di UPAS, in onda su Rai 329alle ore 20:45. La crisi di Rossella con Crovi e la contemporanea separazione di Patrizio da Clara spingono i due ex fidanzati a riflettere sulla propria vita sentimentale indulgendo in un pizzico di nostalgia. Malgrado si sforzi di compiacere Roberto, Lara non sembra riuscire a scalzare Marina. Col contributo involontario di Renato, Franco rivaluta la propria posizione nei confronti delle esigenze lavorative di Angela. *Foto di Giuseppe D’Anna Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altree curiosità relative ad Unal. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

