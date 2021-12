UN POSTO AL SOLE, le anticipazioni ufficiali di lunedì 27 dicembre 2021 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Trame ufficiali dell’episodio numero 5.846 di UPAS, in onda su Rai 3 lunedì 27 dicembre 2021 alle ore 20:45 Come saranno andate le cose fra Rossella e Riccardo a Bolzano? L’allegra serenità familiare di Franco, Angela e Bianca potrebbe essere minata da un imprevisto. Raffaele e Niko sono inteneriti da Jimmy che non vede l’ora di rivedere Cristina Ferri… Coronerà il suo tenero sogno d’amore? *Foto di Giuseppe D’Anna Vi ricordiamo che nella pagina dedicatapotete trovare tutte le altre anticipazioni e curiosità relative ad Un POSTO al SOLE. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tramedell’episodio numero 5.846 di UPAS, in onda su Rai 327alle ore 20:45 Come saranno andate le cose fra Rossella e Riccardo a Bolzano? L’allegra serenità familiare di Franco, Angela e Bianca potrebbe essere minata da un imprevisto. Raffaele e Niko sono inteneriti da Jimmy che non vede l’ora di rivedere Cristina Ferri… Coronerà il suo tenero sogno d’amore? *Foto di Giuseppe D’Anna Vi ricordiamo che nella pagina dedicatapotete trovare tutte le altree curiosità relative ad Unal. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

