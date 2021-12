UN POSTO AL SOLE, le anticipazioni ufficiali di giovedì 30 dicembre 2021 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Trame ufficiali dell’episodio numero 5.848 di UPAS, in onda su Rai 3 giovedì 30 dicembre 2021 alle ore 20:45. Proprio quando tutto sembra andare bene tra Marina e Fabrizio, sia nel privato che nel lavoro, lui riceve una notizia che potrebbe rivelarsi deleteria per il Pastificio. Patrizio è ancora scosso per la fine della storia d’amore con Clara, mentre Alberto fa una richiesta a Niko che riguarda la sua ex e Federico. Irene vede di nuovo Camillo e Filippo la aiuta a vincere le sue paure e la sua timidezza. *Foto di Giuseppe D’Anna Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altre anticipazioni e curiosità relative ad Un POSTO al SOLE. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tramedell’episodio numero 5.848 di UPAS, in onda su Rai 330alle ore 20:45. Proprio quando tutto sembra andare bene tra Marina e Fabrizio, sia nel privato che nel lavoro, lui riceve una notizia che potrebbe rivelarsi deleteria per il Pastificio. Patrizio è ancora scosso per la fine della storia d’amore con Clara, mentre Alberto fa una richiesta a Niko che riguarda la sua ex e Federico. Irene vede di nuovo Camillo e Filippo la aiuta a vincere le sue paure e la sua timidezza. *Foto di Giuseppe D’Anna Vi ricordiamo che nella pagina dedicata potete trovare tutte le altree curiosità relative ad Unal. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

