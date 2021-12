Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 27 dicembre a giovedì 30 dicembre: la trama (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ultima settimana del 2021 per i fan di Un posto al sole è da passare in compagnia della loro soap opera preferita, anche se in forma ridotta rispetto a come sono abituati a guardarla. Le nuove puntate arriveranno infatti fino a giovedì 30 dicembre 2021 con la soap di Napoli che si fermerà in occasione di venerdì 31 dicembre 2021 per lasciare spazio al messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le nuove puntate vanno quindi in onda su Rai3 a partire da lunedì 27 dicembre 2021 e fino a giovedì 30 dicembre 2021. Leggi la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ultima settimana del 2021 per i fan di Unalè da passare in compagnialoroopera preferita, anche se in forma ridotta rispetto a come sono abituati a guardarla. Le nuovearriveranno infatti fino a302021 con ladi Napoli che si fermerà in occasione di venerdì 312021 per lasciare spazio al messaggio di fine anno del PresidenteRepubblica Sergio Mattarella. Le nuovevanno quindi in onda su Rai3 a partire da272021 e fino a302021. Leggi la ...

