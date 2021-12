Un Posto al Sole Anticipazioni 28 dicembre 2021: Patrizio e Rossella cedono alla passione. E' ancora amore? (Di lunedì 27 dicembre 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 28 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 scopriremo che, complici dei bicchieri di vino in più, i due ragazzi finiranno per cedere alla passione. Leggi su comingsoon (Di lunedì 27 dicembre 2021) Vediamo insieme ledi Unaldel 28. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 scopriremo che, complici dei bicchieri di vino in più, i due ragazzi finiranno per cedere

Advertising

dario39355099 : Immagini quel posto dove noi seduti, guarderemo tramontare il sole, dove noi seduti, guarderemo nascere il sole, do… - gabriellabocca : RT @FlussoPensieri: Il posto migliore dove nascondere la menzogna è alla luce del sole. - alessiofasano : @ciapalchelghe Incredibile come questa piattaforma dia vice proprio a tutti, pure a chi rappresenta società che sar… - pandash05 : @linetta53 @Roby86341796 Ex attore?? ?????? no ma… seriamente perche’ ha cambiato mestiere ed ha deciso di fare l’igen… - FlussoPensieri : Il posto migliore dove nascondere la menzogna è alla luce del sole. -