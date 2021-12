Un posto al sole, anticipazioni 27 dicembre: Jimmy rivede Cristina (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un posto al sole accompagnerà il pubblico di Rai 3 verso il Capodanno e, come segnalano le anticipazioni di oggi, lunedì 27 dicembre, non mancheranno i colpi di scena. Innanzitutto, si tornerà ad indugiare su Rossella e Riccardo che sono partiti poco prima di Natale per Bolzano. Il medico, infatti, notando lo stato d'animo della fidanzata, molto triste e demoralizzata per la fine del matrimonio dei suoi genitori e destabilizzata dalle incomprensioni con la madre Silvia, ha pensato di invitarla a trascorrere con lui una breve vacanza. La giovane dottoressa ha accettato con gioia e, una volta giunti lì, complice l'atmosfera natalizia e la complicità con Crovi, è riuscita a lasciarsi alle spalle i problemi familiari e a godersi dei momenti speciali e spensierati con lui. Purtroppo, però, Rossella si è accorta della ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 dicembre 2021) Unalaccompagnerà il pubblico di Rai 3 verso il Capodanno e, come segnalano ledi oggi, lunedì 27, non mancheranno i colpi di scena. Innanzitutto, si tornerà ad indugiare su Rossella e Riccardo che sono partiti poco prima di Natale per Bolzano. Il medico, infatti, notando lo stato d'animo della fidanzata, molto triste e demoralizzata per la fine del matrimonio dei suoi genitori e destabilizzata dalle incomprensioni con la madre Silvia, ha pensato di invitarla a trascorrere con lui una breve vacanza. La giovane dottoressa ha accettato con gioia e, una volta giunti lì, complice l'atmosfera natalizia e la complicità con Crovi, è riuscita a lasciarsi alle spalle i problemi familiari e a godersi dei momenti speciali e spensierati con lui. Purtroppo, però, Rossella si è accorta della ...

