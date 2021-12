Un Posto al Sole | anticipazioni 27-30 dicembre 2021 | Rossella | delusa da Riccardo | vive un momento di vicinanza con Patrizio

(Di lunedì 27 dicembre 2021)- UPAS A Unal, l’ultima settimana dell’anno sarà piuttosto complicata perGraziani (Giorgia Gianetiempo). Turbata dall’improvvisa comparsa di Virginia (Desirée Noferini), l’ex moglie del fidanzato(Mauro Racanati), la ragazza si farà prendere dallo sconforto e vivrà undicon l’ex fidanzato(Lorenzo Sarcinelli), che a suo volta sarà stato appena mollato da Clara (Imma Pirone). Tutto verrà quindi nuovamente messo in discussione nella vita della giovane dottoressa. Questa settimana, la soap andrà in onda su Rai3, alle 20.45, da lunedì 27 a giovedì 30. Venerdì 31 lascerà invece spazio al discorso di fine anno del ...

Seguito da Unal con 1.765.000 (7.1%). Il Podio del Preserale I tre programmi più visti nel Preserale di lunedì 27 dicembre sono: Rai1 L'Eredità " La Sfida dei 7 parte con 3.311.000 ...... Canale 5 " Caduta Libera: 3.524.000 spettatori e il 17.7% di share; Rai Uno " Soliti Ignoti: 5.453.000 spettatori e il 21.9% di share; Rai Tre " Un al: 1.765.000 spettatori e il 7.1% di share; FRANCESCO LOIACONO - In Serie B il Pisa ha concluso il 2021 al primo posto con 38 punti. Per i nerazzurri toscani 11 vittorie, 6 in casa e 5 in trasferta e solo 2 sconfitte fuori casa. Il Brescia seco ...