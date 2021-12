Un pensionato ha ucciso la moglie dopo il rifiuto di un rapporto sessuale

(Di lunedì 27 dicembre 2021) AGI - Una donna di 60 anni, originaria dell'Est Europa, è stata uccisa a coltellate a Gradara, nel Pesarese. L'omicidio è stato scoperto nel tardo pomeriggio di ieri e i carabinieri hanno fermato, con l'accusa di omicidio volontario, undi 80 anni. “Sono stato io: non ha voluto fare sesso con me”: Vito C., incensurato e, ha ammesso ai carabinieri di averNatalia, la compagna ucraina più giovane di vent'anni e con la quale era spostato da 17 anni. Quattro o forse più coltellate, in pieno petto e una delle quali al cuore, non le hanno dato scampo,che lei ha rifiutato un. L'omicidio, da una prima ricostruzione, è avvenuto la notte di Natale nella casa di Fanano di Gradara: ieri mattina, l'omicida è andato a spasso con il cane e ha ...

'Sono stato io: non ha voluto fare sesso con me': Vito C., incensurato e pensionato, ha ammesso ai carabinieri di aver ucciso Natalia, la compagna ucraina più giovane di vent'anni e con la quale era sposato da 17 anni. Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate la moglie di 61, nella notte tra Natale e Santo Stefano nella loro casa di Fanano di Gradara. La donna si chiamava Natalia Kyrychok, faceva la cameriera in un ristorante della zona. In manette il marito ottantenne, i due erano sposati da 17 anni. È successo la notte di Natale a Gradara nel pesarese, la vittima è una sessantenne che lavorava in un ristorante della zona.