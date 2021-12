Un detenuto muore nel carcere alle Vallette | dopo un anno i risultati sulle cause del decesso Ecco cosa è successo

Advertising

il_detenuto : @LaStampa é la vostra mafia di merda che occupa tutto lo spazio nei giornali televisioni e social-media. tu mattare… -

Ultime Notizie dalla rete : detenuto muore

Agenzia ANSA

Antonio Raddi,alle Vallette di Torino, morì il 30 dicembre 2019 a 28 anni per una infezione polmonare dopo avere perso 25 chili di peso. Il caso è approdato in tribunale, dove tra qualche ...Diceva di non riuscire a mangiare ma gli operatori del carcere credevano che simulasse. Antonio Raddi,alle Vallette di Torino, morì il 30 dicembre 2019 a 28 anni per una infezione polmonare dopo avere perso 25 chili di peso. Il caso è approdato in tribunale, dove tra qualche giorno verrà ...Diceva di non riuscire a mangiare ma gli operatori del carcere credevano che simulasse. Antonio Raddi, detenuto alle Vallette di Torino, è morto il 30 dicembre 2019 a 28 anni per una infezione polmona ...Diceva di non riuscire a mangiare ma gli operatori del carcere credevano che simulasse. Antonio Raddi, detenuto alle Vallette di Torino, morì il 30 dicembre 2019 a 28 anni per una ...