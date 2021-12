Un anno fa il V-Day, 365 giorni di vaccinazioni: oggi la prima donna con quarta dose (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn anno, o dodici mesi se preferite. Sembra passato molto più tempo e invece “solo” il 27 dicembre 2020 iniziava la campagna di vaccinazioni in Italia. Era il V-Day e a ricordarlo ci ha pensato il ministro della salute, Roberto Speranza, con un post sul proprio profilo facebook: “In 12 mesi, grazie alla forza del nostro Servizio sanitario nazionale, all’impegno senza precedenti delle donne e degli uomini della sanità italiana, abbiamo somministrato oltre 108 milioni di dosi“. Sembrava essere la luce in fondo al tunnel, un segnale di speranza che ci avrebbe condotti fuori dall’incubo chiamato pandemia. A distanza di un anno, invece, il covid è ancora tra di noi. Varia, muta, assume nomi ogni volta diversi, continuando a condizionare le nostre vite, le nostre abitudini e i nostri rapporti. oggi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn, o dodici mesi se preferite. Sembra passato molto più tempo e invece “solo” il 27 dicembre 2020 iniziava la campagna diin Italia. Era il V-Day e a ricordarlo ci ha pensato il ministro della salute, Roberto Speranza, con un post sul proprio profilo facebook: “In 12 mesi, grazie alla forza del nostro Servizio sanitario nazionale, all’impegno senza precedenti delle donne e degli uomini della sanità italiana, abbiamo somministrato oltre 108 milioni di dosi“. Sembrava essere la luce in fondo al tunnel, un segnale di speranza che ci avrebbe condotti fuori dall’incubo chiamato pandemia. A distanza di un, invece, il covid è ancora tra di noi. Varia, muta, assume nomi ogni volta diversi, continuando a condizionare le nostre vite, le nostre abitudini e i nostri rapporti....

