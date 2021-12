Un anno fa il primo vax day: la situazione Covid in Italia 365 giorni dopo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma – Tamponi giù, contagi in calo, incidenza all’11,5%: più di un tampone su 10 positivo. Sono i numeri con cui l’Italia, dopo il picco di Natale, archivia il 26 dicembre e la prima porzione di festività. Oggi, con la variante Omicron sotto i riflettori, il paese riapre (ad eccezione ovviamente delle scuole) e nel primo anniversario del vax day – con l’avvio della campagna di vaccinazione il 27 dicembre 2020 – nella quotidianità quasi ordinaria trovano applicazione le misure previste dal Decreto Natale, in vigore dal 25 dicembre dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. CONTAGI E TAMPONI GIU’, INCIDENZA SU Nella giornata di Santo Stefano, secondo i dati del bollettino Protezione Civile e ministero della Salute, sono stati registrati 24.883 nuovi casi. I positivi sono stati individuati su 217.052 tamponi, con un ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma – Tamponi giù, contagi in calo, incidenza all’11,5%: più di un tampone su 10 positivo. Sono i numeri con cui l’il picco di Natale, archivia il 26 dicembre e la prima porzione di festività. Oggi, con la variante Omicron sotto i riflettori, il paese riapre (ad eccezione ovviamente delle scuole) e nelanniversario del vax day – con l’avvio della campagna di vaccinazione il 27 dicembre 2020 – nella quotidianità quasi ordinaria trovano applicazione le misure previste dal Decreto Natale, in vigore dal 25 dicembrela pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. CONTAGI E TAMPONI GIU’, INCIDENZA SU Nella giornata di Santo Stefano, secondo i dati del bollettino Protezione Civile e ministero della Salute, sono stati registrati 24.883 nuovi casi. I positivi sono stati individuati su 217.052 tamponi, con un ...

