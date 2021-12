Ultime Notizie Roma del 27-12-2021 ore 14:10 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio siamo pronti a vaccinare tutti i cittadini che lo vorranno ed avviare lo screening nelle scuole ora più che mai Dobbiamo ricordarci che il vaccino è l’unico sistema per proteggersi dal virus dalle sue varianti così al Corriere della Sera il Generale Francesco Paolo figliolo Commissario straordinario per l’attuazione delle misure per il contenimento il contrasto del covid assicura il piano operativo di fronte al impennata dei contagi registrata nell’ultima a causa della variante ho mica l’Italia nella stretta tra Tamponi e quarantena da Stefy il direttore della clinica di malattie infettive Ospedale San Martino Genova via limitata solo i positivi al covid e non possiamo continuare a mettere in atto le stesse misure di un anno fa ha detto quando nessuno era ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio siamo pronti a vaccinare tutti i cittadini che lo vorranno ed avviare lo screening nelle scuole ora più che mai Dobbiamo ricordarci che il vaccino è l’unico sistema per proteggersi dal virus dalle sue varianti così al Corriere della Sera il Generale Francesco Paolo figliolo Commissario straordinario per l’attuazione delle misure per il contenimento il contrasto del covid assicura il piano operativo di fronte al impennata dei contagi registrata nell’ultima a causa della variante ho mica l’Italia nella stretta tra Tamponi e quarantena da Stefy il direttore della clinica di malattie infettive Ospedale San Martino Genova via limitata solo i positivi al covid e non possiamo continuare a mettere in atto le stesse misure di un anno fa ha detto quando nessuno era ...

