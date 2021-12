Ultime Notizie Roma del 27-12-2021 ore 09 | 10

(Di lunedì 27 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno Rita TuneIn in studio Giuliano Ferrigno l’emergenza covid in primo piano non poni giù in Italia contagi in calo gli incidenti al 11,5% più di un tampone su 10 è positivo solo questi numeri con quelli Italia a picco di Natale archiviato la giornata di ieri Santo Stefano La prima porzione di festività oggi quella veramente o mettono sotto i riflettori il paese riapre decisione ovviamente delle scuole nel primo anniversario del d-day con l’avvio della campagna di vaccinazione il 27 dicembre 2020 nella quotidianità quasi ordinaria Trova un’applicazione le misure previste dal decreto Natale in vigore dal 25 dicembre dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della giornata di Santo Stefano ieri secondo i dati delle bollettino della protezione civile e Ministero della Salute sono stati registrati ...

