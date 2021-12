Udinese, Marino blinda Beto: “A gennaio non esiste una sua cessione, non si muove” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, nel corso di un’intervista concessa a Radio Sportiva, ha blindato Beto almeno per la sessione invernale di calciomercato: “Per ora sappiamo che ha impattato bene con la Serie A e che ha caratteristiche che lo rendono adatto al nostro campionato. Noi lo abbiamo pagato 7 milioni per essere un carneade dei campionati europei, per ora ci sta ripagando, fare valutazioni esagerate e esaltarsi col rischio di imbrodarsi è fuori luogo. A gennaio non esiste una sua cessione. I Pozzo non ci hanno mai fatto muovere i giocatori importanti a gennaio”. I friulani non hanno disputato il match contro la Salernitana per un blocco della Asl di Salerno e ora attendono una decisione a tal ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il direttore dell’area tecnica dell’, Pierpaolo, nel corso di un’intervista concessa a Radio Sportiva, hatoalmeno per la sessione invernale di calciomercato: “Per ora sappiamo che ha impattato bene con la Serie A e che ha caratteristiche che lo rendono adatto al nostro campionato. Noi lo abbiamo pagato 7 milioni per essere un carneade dei campionati europei, per ora ci sta ripagando, fare valutazioni esagerate e esaltarsi col rischio di imbrodarsi è fuori luogo. Anonuna sua. I Pozzo non ci hanno mai fattore i giocatori importanti a”. I friulani non hanno disputato il match contro la Salernitana per un blocco della Asl di Salerno e ora attendono una decisione a tal ...

