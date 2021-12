Uccide la moglie gettandola da un ponte | poi si costituisce | dramma in provincia di Chieti

(Di lunedì 27 dicembre 2021)indi, dove una donna di 72 anni è stata uccisa e il corpo sarebbe stato ritrovato nel fiume Osento, nei pressi di Casalbordino. La vittima, secondo la ricostruzione finora emersa, sarebbe stata gettata da unsullale 216. Ad agire sarebbe stato il marito, un pensionato 74enne poi costituitosi in caserma dopo il delitto.lada unindiStando alle informazioni trapelate dopo l’omicidio, l’uomo di 74 anni consegnatosi ai carabinieri poche ore fa avrebbe ucciso la72ennenel fiume Osento, nei pressi di Casalbordino. Teatro dell’orrore sarebbe un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Uccide moglie

Avrebbe ammesso tutto Angelo Bernardone, operaio metalmeccanico in pensione di 74 anni, accusato di aver ucciso laMaria Rita Conese, 72 anni, scaraventandola, poco dopo pranzo, dal cavalcavia ...Casalbordino. Una famiglia normale, niente lasciava presagire il dramma, nonostante le condizioni di Mariarita Conese, malata da tempo di Alzheimer in maniera avanzata. Ed è stato il marito, Angelo ...Sembrerebbe essere un dramma della disperazione quello che si è consumato ieri nella provincia di Chieti, anche se nulla, può mai giustificare un assassinino. Un omicidio che lascia una intera comunit ...Emerge lentamente la verità sulla tragedia di Santo Stefano a Casalbordino (Chieti). Avrebbe ammesso tutto Angelo Bernardone, operaio metalmeccanico in pensione di 74 anni, accusato ...