Tutti invocano il lockdown dei non vaccinati: “In Germania ha funzionato”. Ma non è proprio così (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic — Tutti a fare il tifo per l’introduzione del lockdown dei non vaccinati anche a casa nostra, su quel modello che in Germania e Austria avrebbe fatto miracoli, piegando verso il basso la curva dei contagi che aveva mostrato il proprio picco a fine novembre. Lo invoca, ad esempio, Roberto Battiston, astrofisico e coordinatore dell’Osservatorio epidemiologico dell’Università di Trento, decantando le virtù del provvedimento tedesco: «Replicare uno schema simile da noi vorrebbe dire proteggere una frazione di meno del 10% dei cittadini, senza penalizzare il restante 90%: così li mettiamo al riparo dall’infezione, con possibili esiti gravi, ed evitiamo di mandare in crisi il sistema sanitario». Tutti pazzi per il lockdown dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic —a fare il tifo per l’introduzione deldei nonanche a casa nostra, su quel modello che ine Austria avrebbe fatto miracoli, piegando verso il basso la curva dei contagi che aveva mostrato ilpicco a fine novembre. Lo invoca, ad esempio, Roberto Battiston, astrofisico e coordinatore dell’Osservatorio epidemiologico dell’Università di Trento, decantando le virtù del provvedimento tedesco: «Replicare uno schema simile da noi vorrebbe dire proteggere una frazione di meno del 10% dei cittadini, senza penalizzare il restante 90%:li mettiamo al riparo dall’infezione, con possibili esiti gravi, ed evitiamo di mandare in crisi il sistema sanitario».pazzi per ildei ...

Advertising

zazoomblog : Tutti invocano il lockdown dei vaccinati: “In Germania ha funzionato”. Ma non è proprio così - #Tutti #invocano… - solonews1011 : RT @maryilritorno: Leggo commenti degli invasati plagiati #sivax a tutti i costi, e capisco come sia potuto accadere il #nazismo ! Questi c… - maryilritorno : Leggo commenti degli invasati plagiati #sivax a tutti i costi, e capisco come sia potuto accadere il #nazismo ! Que… - sunflowerj95 : @mrlovat @Smartitina Sì ma il loro 'ragionamento' è: se noi ci siamo vaccinati (rischiando), devono farlo tutti. De… - Iomichiamo6 : @Eriador @robysjack @barbarab1974 E invocano l'obbligo per tutti... -