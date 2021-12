Tutti i brand beauty che hanno ceduto al fascino nerd del gaming (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il mondo beauty e fashion è sempre più legato all’emisfero del gaming. Il settore dei videogiochi ha chiamato più volte in campo le grandi case di moda per realizzare studiate capsule collection perfette per personaggi ed avatar. Ed è seguendo lo stesso filone che anche i marchi beauty stringono accordi interessanti con il settore dei videogiochi. Basti pensare, tra i più comuni, come funziona The Sims, simulatore di vita reale che ha spesso scelto di inserire capsule collection per arricchire i Sim di abiti ed accessori griffati. Allora perché non farlo anche con prodotti di make-up e hairlook? The Sims non ha perso tempo. Dopo la capsule collection firmata Moschino, ha coinvolto anche Mac Cosmetics per la realizzazione di un make-up adatto ai propri giocatori. Visualizza questo post su ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il mondoe fashion è sempre più legato all’emisfero del. Il settore dei videogiochi ha chiamato più volte in campo le grandi case di moda per realizzare studiate capsule collection perfette per personaggi ed avatar. Ed è seguendo lo stesso filone che anche i marchistringono accordi interessanti con il settore dei videogiochi. Basti pensare, tra i più comuni, come funziona The Sims, simulatore di vita reale che ha spesso scelto di inserire capsule collection per arricchire i Sim di abiti ed accessori griffati. Allora perché non farlo anche con prodotti di make-up e hairlook? The Sims non ha perso tempo. Dopo la capsule collection firmata Moschino, ha coinvolto anche Mac Cosmetics per la realizzazione di un make-up adatto ai propri giocatori. Visualizza questo post su ...

Advertising

FundsPeople_it : Presentato il Responsible Investment Brand Index 2021 di Hirschel and Kramer. I primi dieci sono tutti… - elliott_il : @cesololinter_19 @Zoroback_023 @russ_mario1 17 anni perche nel finale lo ha perso a 0. Un calciatore non si compra… - LaCnews24 : Il dolce-salato più famoso della regione nato dall'intuizione dell'imprenditore di Caulonia Marco Macrì: «Un marchi… - _delorazepam : tutte queste celebrities che creano brand di make up hanno tutti lo stesso slogan tipo i nostri trucchi sono divers… - paper_doII : @dopolanebbia @ashcoltami bah in realtà io vedo storie di tutti j tipi e conosco tanti che fanno come me (ma anche… -