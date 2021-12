Advertising

repubblica : Covid, crollo del turismo a Natale: 17 milioni di vacanze cancellate, modificate o in sospeso. In fumo 4 miliardi - FirenzePost : Turismo, covid: si aggrava la crisi (-120 milioni di presenze), l’allarme di Confcommercio - Yujumuzh : RT @gallina_di: Boom cancellazioni a Capodanno: così il Covid infetta il turismo ?? IL VILE AFFARISTA NON AVEVA PARLATO di RITROVATA “normal… - mlpedo : RT @gallina_di: Boom cancellazioni a Capodanno: così il Covid infetta il turismo ?? IL VILE AFFARISTA NON AVEVA PARLATO di RITROVATA “normal… - Secchicandi2 : RT @gallina_di: Boom cancellazioni a Capodanno: così il Covid infetta il turismo ?? IL VILE AFFARISTA NON AVEVA PARLATO di RITROVATA “normal… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo covid

"Bisogna intervenire subito con ristori e aiuti" per ilche è "in ginocchio" a causa dei "pur comprensibili interventi dei governo per limitare i contagi". Così Davide Crippa, capogruppo M5S alla Camera, illustrando il contenuto di una ......rischiano un nuovo crollo per le prenotazioni cancellate a causa della recrudescenza del. ... la decontribuzione per il reinserimento lavorativo per il comparto delorganizzato che conta .... Cenone di Capodanno a rischio. L’aumento dei contagi Covid anche in Puglia, dovuto alla variante Omicron, sta por ...Di fronte ad un nuovo aumento dei contagi in tutta Europa, le norme per viaggiare all'estero sono diventate più severe. Ecco le regole per andare in Austria ...