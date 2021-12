Truffe a quattro anziani nel Napoletano | giovane arrestato

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Per tre volte si è finto nipote delle sue vittime, in una quarta occasione l’anziano era convinto di avere ricevuto indicazioni dal figlio. In tutte le occasioni il malvivente è riuscito a portare a casa soldi e oggetti d’oro. Oltre 12.000 euro di bottino in contanti più svariati monili d’oro. A mettere la parola fine a questo giro diche avevano per ignari protagonisti persone anziane residente nel, sono stati i carabinieri della compagnia di Sorrento che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di undi 23 anni residente a Napoli. Per lui l’accusa è di avere messo a segno...