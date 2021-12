“Trovato morto in casa” Lutto nel cinema | scosso per la notizia del suo addio “Siamo increduli”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Lo scorso 26 dicembre, nella domenica di Santo Stefano, è venuto a mancare precocemente un rinomato volto delinternazionale. Brillante regista, sceneggiatore e montatoretografico, ha lasciato una grande eredità che lo renderà sicuramente indimenticabile. Come il film Dallas Buyers Club. Jean-Marc Vallée è. Aveva soltanto 58 anni e sembrava in perfetta salute, poi il fulmine a ciel sereno, almeno per quanto riguarda i suoi tantissimi ammiratori sparsi per il tutto mondo. Tra i suoi memorabili successi, il sopracitato Dallas Buyers Club aveva fatto ottenere a Jean-Marc Vallée anche una candidatura agli Oscar in qualità di miglior montaggio. Jean-Marc Vallée, il registaa 58 anni Jean-Marc Vallée era nato a Montreal (Canada) il 9 marzo 1963 e fino a poco fa, chiunque si sarebbe ...