Treviso-Brescia oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di lunedì 27 dicembre 2021) L'orario e le indicazioni per vedere in diretta Nutribullet Treviso basket-Germani Brescia, sfida valida per la tredicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. In una giornata in cui la maggior parte delle partite sono state rinviate a causa del Covid, quella che andrà in scena al Palaverde sarà solo la seconda a giocarsi regolarmente. Gli uomini di coach Menetti sono reduci da due sconfitte consecutive in campionato, ma hanno ottenuto una bella vittoria in Champions League. Gli ospiti, invece, hanno vinto nell'ultimo impegno in campionato, e cercano altri punti pesanti per migliorare ulteriormente la loro classifica. La palla a due è prevista alle ore 20:00 di lunedì 27 dicembre.

