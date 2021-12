Trasporto merci: pronto il regolamento per lo Sportello unico doganale (Di lunedì 27 dicembre 2021) ... contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica approvato in via definita dal Consiglio dei ministri il 23 dicembre che diventera' operativo dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. ... Leggi su borsaitaliana (Di lunedì 27 dicembre 2021) ... contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica approvato in via definita dal Consiglio dei ministri il 23 dicembre che diventera' operativo dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. ...

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto merci Trasporto merci: pronto il regolamento per lo Sportello unico doganale 'Lo sportello unico doganale e dei controlli favorira' l'intera filiera del trasporto delle merci, dai produttori agli autotrasportatori, assicurando il dialogo telematico e il coordinamento tra le ...

