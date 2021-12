Tragedia familiare a Natale a Latina, cosa è accaduto (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tragedia familiare a Natale a Latina: un ragazzo di 17 anni si è tolto la vita a quanto pare arrivando ad impiccarsi alla ringhiera delle scale della sua casa. Sono ignote le ragioni del gesto. A fare la drammatica scoperta è stato un familiare del ragazzo e il dramma e immediatamente è scattato l’allarme e sono arrivati gli agenti della Squadra Volante per tutti i rilievi del caso. L’adolescente non avrebbe lasciato biglietti o altri messaggi per spiegare le ragioni del gesto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021): un ragazzo di 17 anni si è tolto la vita a quanto pare arrivando ad impiccarsi alla ringhiera delle scale della sua casa. Sono ignote le ragioni del gesto. A fare la drammatica scoperta è stato undel ragazzo e il dramma e immediatamente è scattato l’allarme e sono arrivati gli agenti della Squadra Volante per tutti i rilievi del caso. L’adolescente non avrebbe lasciato biglietti o altri messaggi per spiegare le ragioni del gesto. L'articolo proviene da Italia Sera.

