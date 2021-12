Tragedia alla vigilia di Natale: 17enne si suicida in casa poco prima del cenone (Di lunedì 27 dicembre 2021) Terribile Tragedia nella serata della vigilia di Natale alle porte di Latina, dove un adolescente si è suicidato nella sua abitazione poco prima del cenone con i suoi parenti. Il ragazzo, che aveva solo 17 anni, si è tolto la vita impiccandosi alla ringhiera delle scale di casa. Non ha lasciato nessun biglietto, nessuna spiegazione per l’estremo gesto compiuto. I suoi genitori e familiari sono sotto choc. Suicidio alla vigilia di Natale: 17enne si impicca in casa E’ accaduto a Fondi. A trovare il 17enne sarebbe stato proprio un parente poco prima della cena in famiglia. Sono stati immediatamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Terribilenella serata delladialle porte di Latina, dove un adolescente si èto nella sua abitazionedelcon i suoi parenti. Il ragazzo, che aveva solo 17 anni, si è tolto la vita impiccandosiringhiera delle scale di. Non ha lasciato nessun biglietto, nessuna spiegazione per l’estremo gesto compiuto. I suoi genitori e familiari sono sotto choc. Suicidiodisi impicca inE’ accaduto a Fondi. A trovare ilsarebbe stato proprio un parentedella cena in famiglia. Sono stati immediatamente ...

