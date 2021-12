Traffico Roma del 27-12-2021 ore 18:00 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Luceverde Roma non trovati dalla redazione Buonasera Traffico sostenuto interamente sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare ci sono difficoltà nella zona sud Dopo un incidente in carreggiata esterna poca coda a partire dall’uscita Pontina Eur fino allo svincolo Ardeatina resta qualche problema sulla tangenziale dove ci sono quelle a partire da Tor di Quinto fino alla Salaria in direzione di San Giovanni a Trastevere Nelle vicinanze del Gianicolo la polizia locale Cisliano un incidente in via Giuseppe Garibaldi novità mobili le ripercussioni ancora Trastevere Porta Portese resta chiusa al Traffico nelle due direzioni sia verso la Portuense sia verso Ponte Sublicio deviazioni possibili per via Induno attenzione interdetto anche il transito pedonale mentre nella zona di Monteverde sono chiusi gli archi 3 via Fratelli Bonnet e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Luceverdenon trovati dalla redazione Buonaserasostenuto interamente sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare ci sono difficoltà nella zona sud Dopo un incidente in carreggiata esterna poca coda a partire dall’uscita Pontina Eur fino allo svincolo Ardeatina resta qualche problema sulla tangenziale dove ci sono quelle a partire da Tor di Quinto fino alla Salaria in direzione di San Giovanni a Trastevere Nelle vicinanze del Gianicolo la polizia locale Cisliano un incidente in via Giuseppe Garibaldi novità mobili le ripercussioni ancora Trastevere Porta Portese resta chiusa alnelle due direzioni sia verso la Portuense sia verso Ponte Sublicio deviazioni possibili per via Induno attenzione interdetto anche il transito pedonale mentre nella zona di Monteverde sono chiusi gli archi 3 via Fratelli Bonnet e ...

