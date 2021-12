Traffico Roma del 27-12-2021 ore 08:00 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione venerdì trovati all’ascolto un incidente in tangenziale all’interno della nuova galleria provoca corre verso San Giovanni possibile la chiusura del tunnel per i rilievi nessun problema sulle altre strade della capitale attenzione Tuttavia alla nebbia in banchi In alcune zone della città in particolare a Roma nord nel quartiere di Conca d’Oro ricordiamo che è vietato il transito a pedoni e veicoli Sotto gli archi di Porta Portese per accertamenti tecnici al Prenestino invece chiusa via albimonte tra via Amico da Venafro e via Antonio Raimondi per lavori dettagli di queste altre notizie sul sito Roma punto luceverde.it bene È tutto per il momento Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione venerdì trovati all’ascolto un incidente in tangenziale all’interno della nuova galleria provoca corre verso San Giovanni possibile la chiusura del tunnel per i rilievi nessun problema sulle altre strade della capitale attenzione Tuttavia alla nebbia in banchi In alcune zone della città in particolare anord nel quartiere di Conca d’Oro ricordiamo che è vietato il transito a pedoni e veicoli Sotto gli archi di Porta Portese per accertamenti tecnici al Prenestino invece chiusa via albimonte tra via Amico da Venafro e via Antonio Raimondi per lavori dettagli di queste altre notizie sul sitopunto luceverde.it bene È tutto per il momento Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...

