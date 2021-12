Torino, muore in carcere dopo aver perso 25 chili: il caso finisce in tribunale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Morto in carcere a 28 anni dopo aver perso 25 chili di peso. È finito in tribunale il caso di Antonio Raddi, morto due anni fa al carcere delle Vallette, dopo numerose segnalazioni della garante dei detenuti alla direzione del penitenziario. I familiari hanno chiesto di non archiviare l’inchiesta sulla sua morte, dopo che la procura ha chiesto una seconda consulenza tecnica sul caso. Il giovane, affetto da una patologia neurologica dall’infanzia, era arrivato alle Vallette il 28 aprile 2019 dopo una condanna per rapine, maltrattamenti ed evasione. Al suo ingresso in carcere aveva un peso di 80 chili, arrivato a circa 50 chili a ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Morto ina 28 anni25di peso. È finito inildi Antonio Raddi, morto due anni fa aldelle Vallette,numerose segnalazioni della garante dei detenuti alla direzione del penitenziario. I familiari hanno chiesto di non archiviare l’inchiesta sulla sua morte,che la procura ha chiesto una seconda consulenza tecnica sul. Il giovane, affetto da una patologia neurologica dall’infanzia, era arrivato alle Vallette il 28 aprile 2019una condanna per rapine, maltrattamenti ed evasione. Al suo ingresso inaveva un peso di 80, arrivato a circa 50a ...

