Torino come Termini: marocchino nudo semina il terrore brandendo un coltello (Video) (Di lunedì 27 dicembre 2021) Torino, 27 dic — Se la zona di Roma Termini è la capitale italiana del degrado e degli immigrati che si denudano e danno in escandescenze armati di coltelli, Torino non sta certo a guardare: è successo infatti che ieri sera, domenica 26 dicembre, un marocchino è finito in manette per essersi denudato brandendo un coltellaccio da cucina e seminando il panico tra i passanti. Torino, marocchino nudo semina il terrore tra i passanti L'uomo, 25 anni, si è inizialmente introdotto in uno dei ristoranti affacciati su Piazza Veneto, impossessandosi di un grosso coltello. Poi è uscito dal locale con fare aggressivo, menando fendenti e minacciando i passanti, i quali, terrorizzati, hanno ...

