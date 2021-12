“Ti amo perché sei tu”. Monica Setta, il nuovo fidanzato. Innamorata dopo anni tristi e difficili (Di lunedì 27 dicembre 2021) Pensare che aveva deciso di restare single così da potersi dedicare totalmente al proprio lavoro. Ma, ovvio, quel piano è andato in fumo. D’altra parte non ci si possono imporre regole così severe, ma Monica Setta ha sempre dimostrato di essere una lavoratrice modello, seria e responsabile. Ora però ha ritrovato l’amore, un fidanzato. Aveva deciso di precludersi nuove storie sentimentali non soltanto per dedicarsi alla televisione, ma soprattutto per mettere fine ad un brutto capitolo di sofferenze amorose. Questa volta però, qualcuno sembra averle fatto cambiare idea, così da diventare il suo neo fidanzato. Chi è che fa battere il cuore a Monica Setta? Era dal 2011 che non se ne sentiva parlare in simili termini. Anno del divorzio da Giuliano Torlontano, papà di sua figlia Gaia. ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 27 dicembre 2021) Pensare che aveva deciso di restare single così da potersi dedicare totalmente al proprio lavoro. Ma, ovvio, quel piano è andato in fumo. D’altra parte non ci si possono imporre regole così severe, maha sempre dimostrato di essere una lavoratrice modello, seria e responsabile. Ora però ha ritrovato l’amore, un. Aveva deciso di precludersi nuove storie sentimentali non soltanto per dedicarsi alla televisione, ma soprattutto per mettere fine ad un brutto capitolo di sofferenze amorose. Questa volta però, qualcuno sembra averle fatto cambiare idea, così da diventare il suo neo. Chi è che fa battere il cuore a? Era dal 2011 che non se ne sentiva parlare in simili termini. Anno del divorzio da Giuliano Torlontano, papà di sua figlia Gaia. ...

