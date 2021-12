Thiago Motta potrebbe restare allo Spezia perché Giampaolo ha rifiutato (Di lunedì 27 dicembre 2021) Thiago Motta alla fine potrebbe restare sulla panchina dello Spezia. All’allenatore italo-brasiliano non era bastata la clamorosa vittoria a Napoli per guadagnarsi la riconferma. Il ds spezzino Pecini aveva infatti tentato di contattare Marco Giampaolo, che però – dopo una lunga riflessione – ha deciso di rifiutare la panchina del club ligure. L’ex allenatore del Milan e del Torino aveva già rifiutato una volta la proposta del club ligure, in estate. A questo punto la permanenza di Thiago Motta, nonostante i contrasti con la dirigenza, si fa sempre più probabile. Lo riferisce Sky. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 dicembre 2021)alla finesulla panchina dello. All’allenatore italo-brasiliano non era bastata la clamorosa vittoria a Napoli per guadagnarsi la riconferma. Il ds spezzino Pecini aveva infatti tentato di contattare Marco, che però – dopo una lunga riflessione – ha deciso di rifiutare la panchina del club ligure. L’ex allenatore del Milan e del Torino aveva giàuna volta la proposta del club ligure, in estate. A questo punto la permanenza di, nonostante i contrasti con la dirigenza, si fa sempre più probabile. Lo riferisce Sky. L'articolo ilNapolista.

Advertising

DiMarzio : #SerieA, @acspezia | Molto in bilico la posizione di #ThiagoMotta - TuttoMercatoWeb : TMW - Lo Spezia verso la conferma di Thiago Motta in panchina: i dettagli - napolista : Thiago Motta potrebbe restare allo Spezia perché Giampaolo ha rifiutato Lo riferisce Sky. Il rifiuto dell’ex tecni… - YBah96 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Lo Spezia verso la conferma di Thiago Motta in panchina: i dettagli - Toro_News : ??| MERCATO Nuovi contatti tra #Giampaolo e lo #Spezia: l'ex tecnico del #Torino rifiuta la panchina di… -