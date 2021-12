The Book of Boba Fett: in arrivo su Disney+ il 29 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) The Book of Boba Fett, la nuova serie dell’universo di Star Wars, è in arrivo su Disney+ il prossimo 29 dicembre Dopo la scena post credit al termine della seconda stagione di The Mandalorian si era subito capito che il già vasto universo di Star Wars stava per espandersi ulteriormente con una nuova storia. The Book of Boba Fett è infatti la seconda serie tratta dalla fortunata saga di George Lucas in esclusiva su Disney+. Prima di scoprirne di più, andiamo a guardare il trailer ufficiale in italiano. The Book of Boba Fett è un’emozionante avventura di Star Wars anticipata in una scena post-credit a sorpresa dopo il finale della stagione 2 di The Mandalorian. La ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 27 dicembre 2021) Theof, la nuova serie dell’universo di Star Wars, è insuil prossimo 29Dopo la scena post credit al termine della seconda stagione di The Mandalorian si era subito capito che il già vasto universo di Star Wars stava per espandersi ulteriormente con una nuova storia. Theofè infatti la seconda serie tratta dalla fortunata saga di George Lucas in esclusiva su. Prima di scoprirne di più, andiamo a guardare il trailer ufficiale in italiano. Theofè un’emozionante avventura di Star Wars anticipata in una scena post-credit a sorpresa dopo il finale della stagione 2 di The Mandalorian. La ...

Advertising

linebasi : Marquei como visto The Mentalist - 4x2 - Little Red Book - Vlostissimo : Ma che cazzo dormite che domani esce Star Wars The Book of Boba Fett - torivega_ville : RT @PRexitBook: The Economic Potential of a Sovereign Puerto Rico (Mano Magazine) - DaBroski_ : @DisneyPlusIT a che ora sarà disponibile the book of boba fett in Italia mercoledì? Grazie - BENITO6894 : RT @PRexitBook: The Economic Potential of a Sovereign Puerto Rico (Mano Magazine) -