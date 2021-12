The Book of Boba Fett è in arrivo su Disney+. Ecco quando sarà disponibile (Di lunedì 27 dicembre 2021) Al già vasto repertorio di Disney+, si sta per aggiungere un nuovo contenuto targato Star Wars. Si tratta di The Book of Boba Fett, di cui già avevamo avuto un assaggio grazie a una scena post credit presente alla fine della seconda stagione di The Mandalorian. John Bartnicki e John Hampian, rispettivamente nelle vesti di produttore e co-produttore, sono riusciti a dare vita a un’altro tassello dell’amatissima saga. Nella giornata di oggi, sui profili social della piattaforma, oltre che a un inedito contenuto video, sono anche comparsi due poster dedicati a Boba Fett e Fennec Shand. Non perderti Boba Fett, abbonati ora a Disney Plus! Di cosa parla The Book of Boba Fett? Boba ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 dicembre 2021) Al già vasto repertorio di, si sta per aggiungere un nuovo contenuto targato Star Wars. Si tratta di Theof, di cui già avevamo avuto un assaggio grazie a una scena post credit presente alla fine della seconda stagione di The Mandalorian. John Bartnicki e John Hampian, rispettivamente nelle vesti di produttore e co-produttore, sono riusciti a dare vita a un’altro tassello dell’amatissima saga. Nella giornata di oggi, sui profili social della piattaforma, oltre che a un inedito contenuto video, sono anche comparsi due poster dedicati ae Fennec Shand. Non perderti, abbonati ora a Disney Plus! Di cosa parla Theof...

