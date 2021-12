The Batman, Zoë Kravitz: "Gli artigli di Catwoman non erano previsti, sono stati una mia idea" (Di martedì 28 dicembre 2021) Zoë Kravitz ha raccontato, parlando di The Batman, che ha voluto aggiungere al costume di Catwoman gli artigli. In The Batman l'attrice Zoë Kravitz interpreta l'iconico ruolo di Catwoman e la star ha condiviso un interessante dettaglio del costume realizzato per il film. L'attrice, infatti, ha rivelato che la pausa delle riprese resa obbligatoria dalla pandemia ha permesso di avere il tempo necessario a trovare un modo per introdurre un omaggio agli artigli del personaggio. Zoë Kravitz, intervistata da Buzzfeed, ha parlato di The Batman spiegando: "Si è trattato di un processo all'insegna della collaborazione sotto tutti gli aspetti, per quanto riguarda il personaggio, il suo aspetto e quello che stava indossando...". ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 dicembre 2021) Zoëha raccontato, parlando di The, che ha voluto aggiungere al costume digli. In Thel'attrice Zoëinterpreta l'iconico ruolo die la star ha condiviso un interessante dettaglio del costume realizzato per il film. L'attrice, infatti, ha rivelato che la pausa delle riprese resa obbligatoria dalla pandemia ha permesso di avere il tempo necessario a trovare un modo per introdurre un omaggio aglidel personaggio. Zoë, intervistata da Buzzfeed, ha parlato di Thespiegando: "Si è trattato di un processo all'insegna della collaborazione sotto tutti gli aspetti, per quanto riguarda il personaggio, il suo aspetto e quello che stava indossando...". ...

