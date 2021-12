The Batman: uno spettacolare nuovo trailer del film con Robert Pattinson e Zoe Kravitz (Di lunedì 27 dicembre 2021) Warner ha condiviso online un nuovo trailer del film The Batman, ricco di scene d'azione, con star Robert Pattinson e Zoe Kravitz. The Batman arriverà a marzo nelle sale cinematografiche e un nuovo trailer regala tantissime scene d'azione e dei passaggi in cui appaiono iconici villain e Catwoman in azione. Il video si apre con Bruce Wayne che si sente dire che non fa abbastanza per la città, non avendo rivelato la propria attività come vigilante, dando poi spazio ai inseguimenti, scontri e interazioni con il Pinguino e, soprattutto, l'Enigmista. Nel filmato appare inoltre Catwoman che potrebbe diventare un'alleata o una nemica, lasciando inizialmente molta incertezza in Bruce. Nel film ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021) Warner ha condiviso online undelThe, ricco di scene d'azione, con stare Zoe. Thearriverà a marzo nelle sale cinematografiche e unregala tantissime scene d'azione e dei passaggi in cui appaiono iconici villain e Catwoman in azione. Il video si apre con Bruce Wayne che si sente dire che non fa abbastanza per la città, non avendo rivelato la propria attività come vigilante, dando poi spazio ai inseguimenti, scontri e interazioni con il Pinguino e, soprattutto, l'Enigmista. Nelato appare inoltre Catwoman che potrebbe diventare un'alleata o una nemica, lasciando inizialmente molta incertezza in Bruce. Nel...

