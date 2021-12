Tg Sport notturno verso la cancellazione Scontro in Rai | i giornalisti scioperano

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 27 dicembre 2021) TgnotteRai di nuovo sulle barricate. A pochi giorni dalla protesta per la chiusura dell’edizione notturna della TgR, un nuovo caso mobilita gli operatori dell’informazione e fa scattare la protesta contro l’Ad Carlo Fuortes. In questo caso a infiammare gli animi è stata la decisione di eliminare il Tgdella notte; scelta che ha fatto scattare uno sciopero indetto per il 29 dicembre prossimo. Con un conseguente e un duro botta e risposta trae vertici aziendali. “Ancora una volta l’amministratore delegato Carlo Fuortes sceglie di eliminare uno spazio informativo senza un piano editoriale e senza alcun confronto“ aveva attaccato l’Usigrai con una nota diramata nei giorni scorsi, nella quale si annunciava per l’appunto l’organizzazione di un nuovo sciopero. Nel comunicato, i ...