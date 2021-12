Tetto contanti a 1 000 euro dal 1° gennaio | cosa cambia | limiti e sanzioni

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Scatta tra pochi giorni la nuova stretta sui pagamenti con l’ennesimoimposto dal 1°2022. Si potrà trasferire denaro contante solo fino a un massimo di 1.000. E’ questa la nuova soglia in vigore a partire dal nuovo anno. Stretta già annunciata, non si tratta quindi di una novità dell’ultima ora. E’ un effetto del decreto fiscale collegato alla precedente Legge di bilancio 2020 (quella partorita dal governo Conte bis, per capirci). Questo provvedimento aveva già previsto modifiche da luglio 2021, abbassando il limite del pagamento in denaro da 3 milaa 2 mila. Aveva però anche annunciato che a partire da inizio 2022 questo limite si sarebbe inasprito ulteriormente, scendendo a 1.000, o più tecnicamente; 999,99 ...

Dal 1° gennaio i pagamenti in contanti saranno ridotti e il limite massimo sarà ridotto dagli attuali 2.000 euro a 1.000 euro. Con l'anno nuovo si tornerà al livello fissato nel lontano 2011 dal decreto Salva Italia e poi cambiato a partire dal 2016. Dal 1 gennaio è in arrivo una stretta sui pagamenti in contante con il tetto che scenderà dagli attuali duemila a mille euro.