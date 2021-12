Tetto al contante, da gennaio scende da 2mila a 1000 euro. Solo dal 2023 le sanzioni per chi non accetta pagamenti con il pos (Di lunedì 27 dicembre 2021) Stretta in arrivo sui pagamenti in contante. Dal primo gennaio, come previsto dal decreto fiscale del 2020, il Tetto scenderà dagli attuali 2mila a mille euro. Con l’anno nuovo dunque si tornerà al livello fissato nel 2011 dal decreto Salva Italia e poi elevato a partire dal 2016 dal governo Renzi, con il risultato secondo Bankitalia di favorire l’economia illegale. La misura punta a rafforzare la lotta al nero e la strategia cashless. Che ha però perso un pezzo con l’abolizione del cashback decisa dal governo Draghi, mentre scatteranno Solo dal 2023 – dopo anni di melina e per effetto di un emendamento di Stefano Fassina (Leu) e Rebecca Frassini (Lega) al decreto Recovery – le multe da 30 euro più il 4% del valore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Stretta in arrivo suiin. Dal primo, come previsto dal decreto fiscale del 2020, ilrà dagli attualia mille. Con l’anno nuovo dunque si tornerà al livello fissato nel 2011 dal decreto Salva Italia e poi elevato a partire dal 2016 dal governo Renzi, con il risultato secondo Bankitalia di favorire l’economia illegale. La misura punta a rafforzare la lotta al nero e la strategia cashless. Che ha però perso un pezzo con l’abolizione del cashback decisa dal governo Draghi, mentre scatterannodal– dopo anni di melina e per effetto di un emendamento di Stefano Fassina (Leu) e Rebecca Frassini (Lega) al decreto Recovery – le multe da 30più il 4% del valore ...

