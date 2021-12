Terza dose vaccino Covid per tutti: come prenotare, quando e dove (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dal 27 dicembre, la Terza dose del vaccino Covid viene estesa anche ai giovani nella fascia 16-17 anni, e ai soggetti fragili nella fascia 12-15 anni. Inoltre, viene ridotto ulteriormente il periodo minimo per la somministrazione del booster che passa da 5 a 4 mesi. Quest’ultima novità è stata introdotta dal Ministero della Salute con la Circolare n. 59207 del 24 dicembre, mentre la Circolare n. 59179 aggiorna la platea di destinatari del richiamo. Dal 1° febbraio 2022, in base a quanto stabilito dal Dl festività, verrà ridotta la durata del Green Pass ottenuto con la vaccinazione, che passerà da 9 a 6 mesi. Dal 22 novembre, inoltre, la possibilità di somministrazione della dose “booster” è stata estesa anche agli over 40, in base a quanto previsto dalla Circolare del Commissario straordinario per ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dal 27 dicembre, ladelviene estesa anche ai giovani nella fascia 16-17 anni, e ai soggetti fragili nella fascia 12-15 anni. Inoltre, viene ridotto ulteriormente il periodo minimo per la somministrazione del booster che passa da 5 a 4 mesi. Quest’ultima novità è stata introdotta dal Ministero della Salute con la Circolare n. 59207 del 24 dicembre, mentre la Circolare n. 59179 aggiorna la platea di destinatari del richiamo. Dal 1° febbraio 2022, in base a quanto stabilito dal Dl festività, verrà ridotta la durata del Green Pass ottenuto con la vaccinazione, che passerà da 9 a 6 mesi. Dal 22 novembre, inoltre, la possibilità di somministrazione della“booster” è stata estesa anche agli over 40, in base a quanto previsto dalla Circolare del Commissario straordinario per ...

