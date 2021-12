Terza dose e screening nelle scuole, il punto di Figliuolo (Di lunedì 27 dicembre 2021) screening nelle scuole e terze dosi, due fattori che saranno messi in campo nella partita contro il Covid. Ne ha parlato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera del 27 dicembre il generale Francesco Paolo Figliuolo. Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, a nove mesi dall'inizio del suo mandato (ha iniziato l'1 marzo), ha spiegato quali saranno alcuni punti del piano del prossimo futuro. Punti importanti se si considera che questa è la fase in cui ci sarà da affrontare la variante Omicron. Terza dose, disponibilità per tutta la potenziale platea Figliuolo, sul fronte "Terza dose", ha specificato come dal prossimo 10 gennaio «considerando le dosi attualmente disponibili e quelle che saranno distribuite nel ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 27 dicembre 2021)e terze dosi, due fattori che saranno messi in campo nella partita contro il Covid. Ne ha parlato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera del 27 dicembre il generale Francesco Paolo. Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, a nove mesi dall'inizio del suo mandato (ha iniziato l'1 marzo), ha spiegato quali saranno alcuni punti del piano del prossimo futuro. Punti importanti se si considera che questa è la fase in cui ci sarà da affrontare la variante Omicron., disponibilità per tutta la potenziale platea, sul fronte "", ha specificato come dal prossimo 10 gennaio «considerando le dosi attualmente disponibili e quelle che saranno distribuite nel ...

